В Минпромторге назвали главные козыри России.

Денис Мантуров назвал преимущества России перед другими странами. Об этом глава Минпромторга заявил в интервью "РИА Новостям". Чиновник уверен, что основными козырями РФ являются сила национального духа, наука, природные ресурсы и человеческие кадры.

По мнению чиновника, российский дух заключается в готовности народа эффективно и в быстрые сроки реагировать на возникающие вызовы извне. Стране также помогает наличие фундаментальной и прикладной науки. Этот фактор позволяет государству реализовывать сложные задачи. В частности, Мантуров отметил введенную программу импортозамещения.

Третьим российским преимуществом глава Минпромторга назвал дешевизну электроэнергии и углеводородов. Благодаря этому показателю страна может заниматься проектами по переработке углеводородов. Россия имеет специалистов и возвращает из-за границы тех деятелей, которые уехали из страны в 1990-ых годах из-за низких зарплат.

Мантуров спрогнозировал снижение запасов российских ритейлеров.