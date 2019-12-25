Глава Минпромторга полагает, что реализация алкоголя будет разрешена на онлайн-платформах.

Денис Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году. Об этом глава Минпромторга РФ рассказал в интервью журналистам "РИА Новостей". Чиновник отметил, что из-за распространения по стране коронавирусной инфекции граждане с марта 2020 года стали переходить на режим самоизоляции. Это подтолкнуло профильных специалистов активно возобновить обсуждение вопроса легализации онлайн-продажи алкоголя. Тема обсуждается чиновниками на протяжении нескольких лет.

Я очень рассчитываю, что в этом году разрешат продажу - ведь приняли недавно решение о фармпродукции, ее реализации через интернет-торговлю Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Денис Мантуров добавил, что интернет-продажа алкоголя может быть введена с существенными ограничениями по реализации постановления правительства.

Мантуров прогнозирует снижение розничных цен на медицинские маски в РФ.