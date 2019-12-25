Мантуров прогнозирует снижение розничных цен на медицинские маски в РФ

В июле выпуск масок увеличат за счет ввода новых линий.

Глава Минпромторга Денис Мантуров прогнозирует снижение розничных цен на медицинские маски в России. Мнением он поделился на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Мантуров рассказал, что в апреле медицинская маска стоила 50-55 рублей. Сейчас её средняя стоимость упала до 18 рублей. Глава Минпромторга прогнозирует и дальнейшее снижение цен на медмаски.

По его словам, снижение цен происходит из-за того, что Россия наращивает собственное производство средств индивидуальной защиты. В июле выпуск масок увеличат за счет ввода новых линий — один из проектов будет запущен в Брянской области, где запустят мощности филиала Московского эндокринного завода.

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