Россиянам не придется носить маски на пляже

Но одно из главных правил безопасности сохранится.

Отдыхающим на пляже разрешат не носит маски, но обяжут соблюдать социальную дистанцию. Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем носить. Для людей, не связанных между собой семейными отношениями, или тех, кто живет вместе должна быть социальная дистанция, это обязательно и на пляже тоже

Анна Попова

С начала эпидемии в РФ зарегистрировано 405 843 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. От болезни излечилось 171 883 пациентов, скончались 4 693 человека.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что первыми среди россиян на отдых внутри страны поедут жители регионов с благоприятной эпидемиологический ситуацией. Власти Крыма уже объявили о трех этапах по возобновлению туристического потока.

Видео: Piter.TV