Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых

Главный санитарный врач России назвала требования для возобновления поездок на отдых внутри страны.

В Роспотребнадзоре считают, что первыми среди россиян на отдых внутри страны поедут жители регионов с благоприятной эпидемиологический ситуацией. Об этом в интервью с телеканалом "Россия 1" сказала глава ведомства и главный санитарный врач России Анна Попова.

Потому что нельзя же из горячей точки или с высокого эпидподъема отправлять людей или

отпускать куда-то

Анна Попова

Москвичам, по словам главы Роспотребнадзора, придется отдыхать внутри своего субъекта, добавив что многие "с удовольствием отдыхают в своей полосе".

Напомним, что 1 июня в Санкт-Петербурге ослабят ограничительные меры. Помимо того, что гражданам разрешат ходить по улице без средств индивидуальной защиты, в городе снимут еще часть мер, введенных из-за вспышки коронавируса. Подробнее о них можно узнать в нашем материале.

Видео: government.ru