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Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых

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Главный санитарный врач России назвала требования для возобновления поездок на отдых внутри страны.

В Роспотребнадзоре считают, что первыми среди россиян на отдых внутри страны поедут жители регионов с благоприятной эпидемиологический ситуацией. Об этом в интервью с телеканалом "Россия 1" сказала глава ведомства и главный санитарный врач России Анна Попова. 

Потому что нельзя же из горячей точки или с высокого эпидподъема отправлять людей или
отпускать куда-то
Анна Попова

Москвичам, по словам главы Роспотребнадзора, придется отдыхать внутри своего субъекта, добавив что многие "с удовольствием отдыхают в своей полосе".

Напомним, что 1 июня в Санкт-Петербурге ослабят ограничительные меры. Помимо того, что гражданам разрешат ходить по улице без средств индивидуальной защиты, в городе снимут еще часть мер, введенных из-за вспышки коронавируса. Подробнее о них можно узнать в нашем материале

Видео: government.ru

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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