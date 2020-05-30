Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых

В Роспотребнадзоре считают, что первыми среди россиян на отдых внутри страны поедут жители регионов с благоприятной эпидемиологический ситуацией. Об этом в интервью с телеканалом "Россия 1" сказала глава ведомства и главный санитарный врач России Анна Попова.
Потому что нельзя же из горячей точки или с высокого эпидподъема отправлять людей или
отпускать куда-то
Анна Попова
Москвичам, по словам главы Роспотребнадзора, придется отдыхать внутри своего субъекта, добавив что многие "с удовольствием отдыхают в своей полосе".
Напомним, что 1 июня в Санкт-Петербурге ослабят ограничительные меры. Помимо того, что гражданам разрешат ходить по улице без средств индивидуальной защиты, в городе снимут еще часть мер, введенных из-за вспышки коронавируса. Подробнее о них можно узнать в нашем материале.
Видео: government.ru
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