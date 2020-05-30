В Крыму разработали трехэтапный план открытия курортного сезона

Первые комплексы могут заработать в регионе чуть более, чем через две недели.

Первые отдыхающие могут появится в Крыму уже с 15 июня, однако пока, речь идет только о местных жителях. Об этом во время заседания с оперативным штабом сообщил губернатор региона Сергей Аксенов.

Власти республики подготовили три этапа по открытию полноценного туристического сезона в Крыму. Первый этап подразумевает открытие санаторно-курортных и гостиничных организаций, имеющих действующую медицинскую лицензию на оказание услуг медпомощи. Подготовка к возобновлению их работы начнут с 1 июня, а первых гостей комплексы смогут принять уже с 15 июня. Отмечается, что первый этап рассчитан только на внутрирегиональный отдых и оздоровление крымчан.

Второй этап предполагает разрешение работы гостиниц и отелей и запуск согласованного с правительством межрегионального туристического трафика. К нему могут приступить спустя две недели после первого этапа.

Третий этап предполагает смягчение требований Роспотребнадзора к средствам размещения всех форм собственности и вида, работы развлекательных учреждений и т. д. Срок начала этого этапа может быть определен по итогам реализации первых двух.

Видео: Вконтакте / Сергей Аксенов