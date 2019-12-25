До этого они запаслись продуктами на четыре месяца вперёд.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров спрогнозировал снижение запасов российских ритейлеров. Об этом он рассказал в интервью агентству "РИА Новости".

По словам Мантурова, российские сетевые магазины накопили довольно большой запас продуктов. Причина в ажиотажном спросе в середине марта, который длился 10 дней. Из-за него логистические центры экстренно пересмотрели объёмы закупаемой продукции. Обычно магазины рассчитывают запасы на 21 день — но в середине марта их раскупили за два дня. Это привело к тому, что ритейлеры перешли на 60-дневный формат запасов.

Говоря о некоторых позициях товаров, Мантуров отметил, что магазины даже "чуть-чуть перестарались", так как запаслись ими на четыре месяца. Речь идёт о продуктах длительного срока хранения.

Глава Минпромторга отметил, что в России уменьшилось количество покупателей и походов в магазин — при этом выросла сумма среднего чека. Он считает, что накопленные запасы будут постепенно снижаться и логистические службы вернуться к стандартной практике планирования запасов.

Ранее мы писали, что Мантуров рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя разрешат в 2020 году.