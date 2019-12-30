Вышел трейлер фильма "Безумный Майлз" с Дэниэлом Рэдклиффом

Показ фильма в России состоится 27 февраля.

В сети появился трейлер фильма "Безумный Майлз" с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли. Премьера фильма состоится в России 27 февраля.

В центре сюжета история ничем не примечательного разработчика видеоигр Майлза. Долгое время ему удается избегать неприятностей. Но однажды организаторы смертельно-опасного шоу похищают его девушку и заставляют пойти на убийство безжалостной чемпионки Никс. Чтобы достичь цели, Майлз вынужден сражаться с другими "гладиаторами" не на жизнь, а на смерть.

Режиссером картины стал Джейсон Ли Хауден, ранее снявший ужастик "Смертельный оргазм". Кроме Рэдклиффа в фильме сыграли Самара Уивинг, Наташа Лю Бордиццо и Риз Дэрби.

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Видео: YouTube / Madman Films