Режиссер Клим Шипенко объяснил успех своего фильма "Холоп"

За без малого три недели комедия собрала в прокате 2,3 млрд рублей.

Режиссер Клим Шипенко объяснил коммерческий успех своего фильма "Холоп". За без малого три недели комедия собрала в прокате 2,3 млрд рублей и заняла второе место среди самых кассовых российских фильмов, уступив место лишь "Движению вверх". Об этом пишут РИА Новости.

По словам режиссера, "Холоп" стал "вкусно приготовленным блюдом, вовремя поданным к новогоднему столу". При этом одной причины у такого коммерческого успеха нет, "это все вместе". Шипенко отметил, что зрители пришли в кино на "Холопа" не только потому, что это смешной фильм. Он заявил, что много чего должно совпасть, чтобы люди не просто пошли на фильм, а посмотрели его несколько раз и посоветовали знакомым.

Комедия "Холоп" вышла в прокат 26 декабря. По сюжету, молодой мажор Гриша, заигравшись в красивую жизнь, решил, что ему все дозволено. Отец-олигарх, желая перевоспитать сына, обращается за помощью к другу-психологу. Вместе они придумывают уникальный проект, и "отправляют" Гришу в прошлое - в деревню с атмосферой 19 века.

Главные роли в фильме исполнили Милош Бикович, Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и другие актеры.

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Видео: Youtube/ Central Partnership