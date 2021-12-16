Вышел трейлер фильма "Затерянный город" с Дэниелом Рэдклиффом и Брэдом Питтом

Премьера в России - 24 марта 2022 года.

Вышел локализованный трейлер приключенческого фильма "Затерянный город". Видео опубликовано на Youtube-канале Paramount Pictures Россия.

По сюжету кинокартины писательница, которую сыграла Сандра Буллок, отправляется в промотур для презентации новой книги. Ей составила компанию модель, чье изображение находится на обложке издания (Ченнинг Татум). В ходе путешествия героев похищают, они совершают побег, после чего оказываются в джунглях.

В съемках фильма также приняли участие Брэд Питт и Дэниэл Рэдклифф.

Премьерный показ в России запланирован на 24 марта 2022 года.

Ранее в Сети появился официальный трейлер нового сезона сериала "Сваты".

Видео: Youtube/Paramount Pictures Россия