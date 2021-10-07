Актеру вручили звезду под номером 7 007.

Британский артист Дэниел Крэйг удостоился именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде. Звезда известна по своим ролям в киносаге про агента спецслужб Джеймсе Бонде. Торжественное мероприятие состоялось 6 октября.

Никогда бы не подумал, что мне самому придется это сказать, но это большая честь. Если счастье определяется нашим окружением, то мое нахождение на этом тротуаре среди всех этих легенд делает меня крайне счастливым человеком. Дэниел Крэйг, актер

В начале мероприятия одна из организаторов заявила Крэйгу о том, что он является одним из лучших современных актеров, а таке иконой для британской культуры. С поздравительной речью на церемонии выступил его коллега по киноиндустрии Рами Малек.

Напомним, что звезда Крэйга стала 2 704-й по счету. Она расположилась около здания с номером 7 007. Этот номер не случает. Он подчеркивает причастность артиста к работе над фильмами об агенте Джеймсе Бонде.

В прокат вышел новый фильм про Джеймса Бонда "Не время умирать".

Фото и видео: YouTube / Variety