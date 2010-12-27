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Netflix выпустит комедию про "Евровидение" с Дэном Стивенсом
Сегодня, 11:21
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Alena_Zinovieva

Netflix выпустит комедию про "Евровидение" с Дэном Стивенсом

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Предполагается, что образ для российского участника будет списан с Сергея Лазарева.

Британский актер Дэн Стивенс, известный по ролям в сериале "Аббатство Даунтон" и в фильме "Красавица и чудовище", присоединился к новому проекту Netflix, посвященному съемкам комедии про "Евровидение". Об этом сообщил портал Variety.

Стивенс сыграет российского участника музыкального конкурса. Предполагается, что образ Александра Лемтова будет списан с певца Сергея Лазарева, который дважды представлял Россию на "Евровидении".

Кроме Стивенса в комедии появятся Уилл Феррелл, Пирс Броснан и Рэйчел МакАдамс. Ферреллу и МакАдамс достались роли исландских музыкантов, а Броснан сыграет отца персонажа Феррелла и "самого красивого человека в Исландии".

Съемки "Евровидения" уже начались в Великобритании и Исландии. Режиссером комедии стал Дэвид Добкин, снявший "Шанхайские рыцари" и "Незваные гости".

В этом году в музыкальном конкурсе "Евровидение" победил нидерландский певец Дункан Лоуренс с композицией Arcade. Он нарушил правило конкурса, выступив с песней из своего имеющегося репертуара. Однако Европейский вещательный союз не стал аннулировать победу артиста.

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Фото: pixabay

Теги: дэн стивенс, евровидение, сергей лазарев
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня, Культура, Кино,

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