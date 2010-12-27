Marvel перестанет выпускать фильмы с участием Человека-паука

Причиной тому стал денежный спор.

Президент студии Marvel Кевин Файги отказался продюсировать фильмы с участием супергероя Человека-паука. Об этом пишет портал Deadline.

Причиной тому стал денежный спор, который продолжался между Disney и Sony несколько месяцев. Компания Disney предложила Sony делить поровну как финансирование будущих блокбастеров, так и прибыль от них. В свою очередь Sony настояла на сохранении старых договоренностей, согласно которым Disney получает только 5 % от прибыли.

В настоящее время планируется выход еще двух фильмов о Человеке-пауке. Ожидается, что режиссером картин станет Джон Уоттс, а главную роль исполнит полюбившийся многим зрителям Том Холланд.

Ранее мы писали, что Киану Ривз снимется в четвертой части фильма "Матрица".

Фото: Instagram / tomholland2013