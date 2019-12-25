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Специалисты "Теплосети" продолжают устранять прорыв трубы на Дыбенко
Сегодня, 10:35
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Специалисты "Теплосети" продолжают устранять прорыв трубы на Дыбенко

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За ночь было демонтировано более 8 м ненадежного трубопровода.

На улице Дыбенко продолжаются работы по ремноту трубопровода после прорыва, который случился вечером среды, 13 декабря. Мероприятия выполняют сотрудники АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", сообщили в пресс-службе предприятия. 

На данный момент специалисты выполнили демонтаж свыше 8 м ненадежного трубопровода. Ведутся сварочные работы. 

Жители бизлежащих домов уже обеспечены горячей водой в полном объёме. Отопление осуществляется в резервном режиме,поэтому с ним могут возникнуть неполадки. 

Ранее мы сообщили о том, что четыре петербуржца пострадали из-за прорыва трубы на Дыбенко.

Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Теги: прорыв трубы, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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