Специалисты "Теплосети" продолжают устранять прорыв трубы на Дыбенко

За ночь было демонтировано более 8 м ненадежного трубопровода.

На улице Дыбенко продолжаются работы по ремноту трубопровода после прорыва, который случился вечером среды, 13 декабря. Мероприятия выполняют сотрудники АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", сообщили в пресс-службе предприятия.

На данный момент специалисты выполнили демонтаж свыше 8 м ненадежного трубопровода. Ведутся сварочные работы.

Жители бизлежащих домов уже обеспечены горячей водой в полном объёме. Отопление осуществляется в резервном режиме,поэтому с ним могут возникнуть неполадки.

Ранее мы сообщили о том, что четыре петербуржца пострадали из-за прорыва трубы на Дыбенко.

Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"