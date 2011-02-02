Четыре петербуржца пострадали из-за прорыва трубы на Дыбенко

Пострадавшим автомобилям возместят ущерб.

У станции метро "Улица Дыбенко" прорвало трубу с горячей водой. В результате пострадали четыре человека, они обратились к сотрудникам метрополитена с ожогами ступней. Об этом пишет 78.ru.

Коммунальная авария произошла около 17 часов, пишет пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Специалисты уже приступили к ремонту участка. Пострадавшим автомобилям возместят ущерб. В настоящее время место происшествия огорожено.

Протечку удалось локализовать. Автобусы № 228 пустили в объезд из-за разлива воды у станции метро "Улица Дыбенко".

Видео: Telegram / True Питер