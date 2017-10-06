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Авария на Дыбенко оставила без тепла почти 150 домов без тепла
Сегодня, 19:24
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Авария на Дыбенко оставила без тепла почти 150 домов без тепла

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Отопления и горячей воды лишились дома, школы, детские сады и поликлиники.

Во вторник вечером, 13 декабря, без тепла остались 143 здания из-за аварий на трубопроводе на улице Дыбенко, 26. Об этом рассказали в группе Невского района в социальной сети "Вконтакте". 

Отопления и горячей воды лишились дома, школы, детские сады и поликлиники. Трубопровод ремонтируют специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Ранее "Теплосеть" подключила к своим сетям 10 новых соцобъектов в 2022 году. Речь идёт о пяти школах, трёх детских садах, здании экстренной медицины и отделении скорой помощи.

Фото: Piter.tv
 

Теги: авария, дыбенко, тепло
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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