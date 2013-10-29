"Теплосеть" подключила к своим сетям 10 новых соцобъектов в 2022 году

За уходящий год АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" успело подключить к своим сетям 10 новых соцобъектов в Петербурге и Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Теплом обеспечены школы на Турбинной и Малой Митрофаньевской улицах, лицей на Маршала Захарова, а также новые образовательные учреждения в Кудрово и Мурино. Кроме того, "Теплосеть" проложила сети к трём детским садам. Каждое учреждение рассчитано на 500 мест. Садик находятся на Пискаревском проспекте, 25-й линии Васильевского острова и на проспекте Ветеранов.
Наконец, завершено подключение здания экстренной медицины на Будапештской улице и отделения скорой помощи Городской поликлиники № 88 на улице Генерала Симоняка.
Ранее мы сообщили о том, что в Сосновой Поляне подошла к концу реконструкция теплосетей.
Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
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