"Теплосеть" подключила к своим сетям 10 новых соцобъектов в 2022 году

Речь идёт о пяти школах, трёх детских садах, здании экстренной медицины и отделении скорой помощи.

За уходящий год АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" успело подключить к своим сетям 10 новых соцобъектов в Петербурге и Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Теплом обеспечены школы на Турбинной и Малой Митрофаньевской улицах, лицей на Маршала Захарова, а также новые образовательные учреждения в Кудрово и Мурино. Кроме того, "Теплосеть" проложила сети к трём детским садам. Каждое учреждение рассчитано на 500 мест. Садик находятся на Пискаревском проспекте, 25-й линии Васильевского острова и на проспекте Ветеранов.

Наконец, завершено подключение здания экстренной медицины на Будапештской улице и отделения скорой помощи Городской поликлиники № 88 на улице Генерала Симоняка.

Ранее мы сообщили о том, что в Сосновой Поляне подошла к концу реконструкция теплосетей.

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"