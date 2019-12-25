В Сосновой Поляне подошла к концу реконструкция теплосетей

Всего в рамках работ были обновлены 8464,6 м изношенных труб диаметром от 50 до 400 мм.

В квартале Сосновой Поляны на юге Петербурга подошла к концу реконструкция тепловых сетей. Как передаёт Telegram-канал ГУП "ТЭК СПб", всего в рамках работ были обновлены 8464,6 м изношенных труб диаметром от 50 до 400 мм.

Мероприятия стартовали в прошлом году и шли на участке, ограниченном улицами Тамбасова и Здоровцева, а также проспектами Ветеранов и Народного Ополчения. В результате удалось подключить к теплосетям 36 зданий, в том числе – 26 жилых домов, и соцобъекты( школу, колледж и 3 детских сада).

На данный момент заканчивается работа в подвалах, а в конце ноября будет выполнен финальный этап в виде восстановления благоустройства.

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Фото: Telegram / ГУП "ТЭК СПб"