Демократы выдвинули Трампу обвинения по двум статьям в деле об импичменте

Президента обвинили в злоупотреблении властью и препятствии конгрессу.

Демократы из палаты представителей США предъявят президенту Дональду Трампу обвинения по процедуре импичмента,. Об этом сообщили 10 декабря РИА Новости со ссылкой на заявление председателя комитета палаты по судебным вопросам Джеррольда Надлера.

Первая статья, по которой обвинят Трампа – злоупотребление властью. По словам Надлера, президент США использовал свои полномочия для личной выгоды, когда оказывал давление на Украину. Целью Трампа было вмешательство Украины в президентские выборы 2020 года. Второй статьей стало препятствие конгрессу, поскольку Трамп вмешивался в начатое демократами расследование.

Комитет по судебным вопросам рассмотрит выдвинутые статьи на днях, чтобы вынести рекомендации по импичменту на обсуждение.

Ранее мы писали, что Трамп назвал премьера Канады двуличным.

Видео: The White House / YouTube