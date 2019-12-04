Трамп назвал премьера Канады двуличным

Политик, предположительно, пошутил над главой Штатов.

Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо двуличным. Так американец прокомментировал возможные шутки в его сторону от представителей других стран НАТО.

Во вторник, 4 декабря, в Лондоне завершился саммит НАТО. В одной из бесед, в которой приняли участие Борис Джонсон, Трюдо и Эммануэль Макрон, участники, предположительно, шутили над опозданием Трампа. Во время диалога Трюдо также добавил, что у команды президента США "падает челюсть во время его выступлений".

Глава Белого дома посчитал, что премьер-министр просто недоволен его словами о неуплате Канадой 2% ВВП на оборонные расходы НАТО. Тем не менее, перед этим о подчеркнул, что считает Трюдо "славным парнем".

Видео: YouTube/ The White House