Демократы в США призвали к жесткому противостоянию России

Кандидат в президенты заявил, что вернет Америке целостность внешней политики.

Кандидат в президенты США от Кори Букер призвал Америку ужесточить отношение к России. Политик заявил об этом во время эфира на местном телеканале CNN. В ТАССе разместили материал с переводом речи спикера.

Совершенно очевидно, что мы не можем позволить русским продолжать укреплять позиции на мировой арене объясняет избирателям сенатор

Демократ считает, что Вашингтону следует сильнее противостоять Москве на мировой арене. В частности, он хочет сделать невозможным для России вмешиваться во внутренние процессы стран. Проблемными эпизодами политик считает вмешательство в дела Украины, Литвы и Латвии. Букер добавил, что не допустит того, чтобы в американские выборы кто-то влез, так как "это неприемлемо".

По мнению Кори Букера, политика Трампа позволила ему более тесно взаимодействовать с Владимиром Путиным, хотя он должен был укреплять связи с настоящим союзником - Германией и Ангелой Меркель.

Я положу этому конец и восстановлю целостность американской внешней политики пообещал американец

Ранее Piter.tv писал о том, что попавшая под санкции США россиянка задержана в Минске.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Cory Booker