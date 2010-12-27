Они связаны по словами Дона Макгана.

Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента. О перспективах дополнительных обвинений политики рассказали журналистам Fox News. Телеканал отметил, что все же этот ход развития событий эксперты считают маловероятным.

В судебном комитете палаты представителей адвокат демократов Дуглас Леттер заявил о подобном аргументе. Он попытался добиться дачи показаний от бывшего юрисконсульта Белого дома Дона Макгана. Чиновник обратил на себя внимание после высказываний в адрес команды специального прокурора Роберта Мюллера. Мужчина рассказывал о том, что Трамп хотел увольнения Мюллера. Ранее импичмент не затрагивал этот вопрос. Дуглас Леттер считает, что эта информация все еще важна для следствия.

Ранее эксперты об импичменте Трампа: "Напрасный труд".

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