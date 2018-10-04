Суд зарегистрировал дело экс-финансиста СК Петербурга о присвоении 306 млн рублей

Средства были признаны вещественными доказательствами в порядке ст. 81 УПК РФ.

Октябрьский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего руководителя финансово-экономического отдела ГСУ СК РФ по городу Дмитрия Ковальчука, обвиняемого в присвоении или растрате 306 млн рублей. Об этом 1 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Обвинение полагает, что Ковальчук в период с июля 2013 года до ноября 2020 года, используя служебное положение, тайно похитил деньги, признанные вещественными доказательствами в порядке ст. 81 УПК РФ. Также Ковальчук мог похитить средства, на которые в порядке ст.115 УПК РФ наложен арест по уголовным делам, находящимся в производстве следователей.

Ранее в Петербурге арестовали бизнесменов Александра Ебралидзе и Эльдара Дыгова по делу о пропаже 3 млрд рублей.

Фото: Piter.TV