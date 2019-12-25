Дело бывшего замминистра культуры Пирумова о хищении поступило в петербургский суд

По делу в качестве фигурантов проходят еще четыре человека.

Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело, заведенное на бывшего замминистра культуры Григория Пирумова и Никиту Колесникова, обвиняемых в отмывании денежных средств и организации преступного сообщества с использованием своего служебного положения. По этому делу фигурантами также проходят Олег Григор, Валерий Рогов и Юлия Бегеза, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 16 апреля.

По догадкам обвинения, в 2015 году Пирумов сговорился с Борисом Мазо, директором департамента управления имуществом того же министерства. Мужчины решили присвоить деньги, выделенные на реконструкцию Эрмитажа, а после легализовать похищенное. Участниками преступного сообщества стали также упомянутые люди, которые работали председателем правления банка "Нефтяной Альянс", главным инженером и директором ООО "Горизонт", руководили группой компаний "Роспан".

Эрмитаж заключил с подконтрольным обвиняемым ООО "МехСтройТранс" госконтракт на строительно-монтажные работы в музее. Соучастники похитили свыше 900 миллионов рублей, выделенных из бюджета на контракт. Легализовать преступникам удалось 800 миллионов. К производству уголовное дело пока не принято.

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Фото: Piter.TV