"Эрмитаж" обвинил Григория Пирумова в хищении бюджетных средств

Музей предоставил следствию неоспоримые доказательства мошенничества чиновника.

Государственный музей "Эрмитаж" обратился в суд с заявлением на бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова. По данным организации, чиновник похитил 450 миллионов рублей. Представители музея предоставили Следствию широкое разнообразие доказательной базы.

В рамках конкурсного производства получены данные, подтверждающие, что бюджетные денежные средства были полностью перечислены подрядчиком по сомнительным договорам компаниям, большинство которых входит в ту же группу "Роспан". По имеющейся сегодня информации, они никогда не направлялись на реализацию договора отмечается в заявлении "Эрмитажа"

В отношении Пирумова возбуждено уголовное дело за мошенничество. "Эрмитаж" поделился информацией о том, что фигурант расследования присвоил для личного использования выделенный государством аванс, который должен был пойти на строительство фондохранилища в Приморском районе Петербурга. исковое заявление было подано в Управление несколько дней назад. По данному преступлению также будет проходить руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников. Общая сумма хищений приблизительно приблизилась к 856 миллионам рублей.

Напомним, что подрядчиком на возвередние фондохранилища "Эрмитаж " выбрал фирму "Мехстройтранс". Это предприятие входило в "Роспан". Организации заключили контракт на 3,6 миллиардов рублей в декабре 2015 года. Авансом музей выплатил компании 916 миллионов рублей, а с весны 2016 года работы практически были прекращены. Еще через год произошла полная остановка строительства. После этого "Эрмитаж" в одностороннем порядке расторг договор.

Недавно выяснилось, что со четов "Мехстройтранса" пропало имущество, которое могло погасить долг перед "Эрмитажем". В результате вечером 17 мая Пирумов и Колесников получили обвинения в мошенничестве и хищении средств.

Фото: Piter.tv

