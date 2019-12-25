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Дело Андрея Бовта, обвиняемого в изнасиловании дочери, дополнилось новой статьей
Сегодня, 13:28
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Дело Андрея Бовта, обвиняемого в изнасиловании дочери, дополнилось новой статьей

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Жителя Гатчинского района также подозревают в изготовлении оружия.

Против жителя деревни Химози Гатчинского района Андрея Бовта возбудили новое уголовное дело. Об этом сообщил online47. 

Напомним, что многодетного отца задержали в декабре прошлого года. По версии следствия, мужчина насиловал свою несовершеннолетнюю дочь. Факт преступления подтвердила супруга обвиняемого. 

Во время визита в квартиру Бовта оперативники обнаружили и изъяли целый склад боеприпасов, пистолетов и автоматов. Сейчас мужчине предъявлено новое обвинение по статье "Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, а равно незаконное изготовление боеприпасов". 

Глава семейства прошел несколько заседаний суда: в апреле этого года его отправили на  психолого-психиатрическое освидетельствование, о результатах которого пока ничего не известно.

Ранее мы рассказали о том, что на одном из судебных заседаний Бовт попросил встречи с "дядей Володей" (Владимиром Путиным).

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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