Дело Андрея Бовта, обвиняемого в изнасиловании дочери, дополнилось новой статьей

Жителя Гатчинского района также подозревают в изготовлении оружия.

Против жителя деревни Химози Гатчинского района Андрея Бовта возбудили новое уголовное дело. Об этом сообщил online47.

Напомним, что многодетного отца задержали в декабре прошлого года. По версии следствия, мужчина насиловал свою несовершеннолетнюю дочь. Факт преступления подтвердила супруга обвиняемого.

Во время визита в квартиру Бовта оперативники обнаружили и изъяли целый склад боеприпасов, пистолетов и автоматов. Сейчас мужчине предъявлено новое обвинение по статье "Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, а равно незаконное изготовление боеприпасов".

Глава семейства прошел несколько заседаний суда: в апреле этого года его отправили на психолого-психиатрическое освидетельствование, о результатах которого пока ничего не известно.

Ранее мы рассказали о том, что на одном из судебных заседаний Бовт попросил встречи с "дядей Володей" (Владимиром Путиным).

Фото: Piter.TV