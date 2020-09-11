Морские животные замечены на пляже Жара в Анапском районе.

Дельфины устроили "шоу" у берега Черного моря. Очевидцы смогли заснять поведение этих животных на видео. Они опубликовали ролик в Instagram-аккаунтах. На кадрах запечатлены четыре дельфина, которые плещутся у берега на Кубани. Морских существ не смущает присутствие рядом людей. Туристы встретили гостей радостными криками.

Это бешеный восторг! Дельфины в такой близости от меня! И страшно и в тоже время, буря эмоций автор ролика

Отдыхающая рассказала, что успели увидеть "представления" с участием дельфинов за свой отпуск несколько раз. размещенные в соцсетях кадра сняты на пляже Жара в станице Благовещенской в Анапском районе.

Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям.

Видео: Instagram / lanabananna666