Животные перестали бояться отдыхающих на пляжах.

Дельфины у берегов Анапы вплотную подплыли к людям и попали на видео. Ролик в социальной сети Instagram опубликовали местные туристы. Они объяснили, что находятся на Кубани, на берегу Черного моря. Один из роликов сделан на пляже курорта Витязево в Краснодарском крае.

Шоу дельфинов продолжается...На месте девочки — умерла бы со страха. Они же совсем не милые, зубатые пост путешественников

На заснятых кадрах видно, что несколько дельфинов вплотную подплывают к отдыхающим. Затем животные резко выныривают из воды. При этом туристы разбегаются по сторонам с громкими криками.

Местные жители напомнили, что раньше дельфины не позволяли себе подплывать так близко к берегу. Они предупредили отдыхающих о том, что это "может плохо закончиться".

Больше сотни дельфинов окружили рыбаков в Великобритании.

Видео: Instagram/krasnodar_kray