Delfi: в Латвии разместят дополнительные системы ПВО

В Минобороны Латвии раскрыли планы по созданию Балтийской линии защиты.

национальное правительство Латвии в ближайшее время разместит на территории европейской страны дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующее заявление журналистам из информационного агентства Delfi сделал местный министр по обороне Райвис Мелнис. Эксперт отмечает, что следующий этапом в обеспечении безопасности для властей из Риги станет "системная работа" по формированию в регионе Балтийской линии защиты.

В ближайшее время мы разместим дополнительные системы ПВО. Необходимы не только дроны и радары, но и их интеграция в единую систему, а также подготовка военнослужащих. Райвис Мелнис, глава Минобороны Латвии

В западном СМИ уточнили, что с февраля 2022 года на территории Латвии упали семь беспилотных летательных аппаратов. Еще один дрон был сбит местными истребителями из состава миссии НАТО в Балтии. Балтийская линия обороны представляет из себя совместную инициативу Таллина, Риги и Вильнюса. Она создается в целях обеспечения безопасности государственной границы от врага. Проект в его первоначальных объемах чиновники намерены завершить к концу 2027 года.

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