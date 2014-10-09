На переговорах стороны обсудили вопросы реинтеграции проживающих в регионе армян.

Делегация армян Карабаха покинула Евлах после переговоров с Азербайджаном. Об этом сообщает информационное агентство АПА.

Сегодня, 21 сентября, прошла встреча азербайджанской делегации с представителями армянских жителей Карабаха. На переговорах стороны обсудили вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян. По окончании встречи армянская делегация уехала из Евлаха в сторону Степанакерта.

Напомним, 19 сентября Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Спустя сутки была достигнута договоренность о прекращении огня.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские миротворцы продолжают выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

Видео: Telegram / Информационное Агентство АПА