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Делегация армян Карабаха покинула Евлах после переговоров с Азербайджаном

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На переговорах стороны обсудили вопросы реинтеграции проживающих в регионе армян.

Делегация армян Карабаха покинула Евлах после переговоров с Азербайджаном. Об этом сообщает информационное агентство АПА.

Сегодня, 21 сентября, прошла встреча азербайджанской делегации с представителями армянских жителей Карабаха. На переговорах стороны обсудили вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян. По окончании встречи армянская делегация уехала из Евлаха в сторону Степанакерта.

Напомним, 19 сентября Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Спустя сутки была достигнута договоренность о прекращении огня.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские миротворцы продолжают выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

Видео: Telegram / Информационное Агентство АПА

Теги: азербайджан, армения, делегация, евлах, карабах
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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