Делегация США посетила позиции ВС Украины на Донбассе

Американцы посетили пункт у линии соприкосновения в регионе конфликта.

Делегация совета по вопросам внешней политики при Конгрессе США посетила позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. Об этом на странице в Facebook сообщили представители киевской Операции объединенных сил. Визит иностранных гостей к членам Мариупольского отряда морской охраны состоялся 14 мая.

При выходе в море делегация убедилась в присутствии военных катеров РФ в акватории Азовского моря. В дальнейшем иностранные гости ознакомились с работой контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово" штаб ООС Украины

Эксперты уточнили, что американцев ознакомили с вопросами безопасности региона. Члены делегации посетили территорию около линии соприкосновения на востоке Украины, гд могли наблюдать "последствия "русского мира" на Приазовье". Политики оценили фронтовую обстановку.

Армия Украины впервые применила в Донбассе ракетные комплексы США.

Фото: Facebook/Операція об"єднаних сил

