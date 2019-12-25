Исмаил Омар Гелле идет на пятый срок правления.

Действующий президент Джибути победил на выборах. Об этом в эфире национального телеканала сообщил глава правоохранительных органов страны. Чиновник отметил, что Исмаил Омар Гелле набрал на прошедших в стране выборах 98,58 процентов голосов. Такой показатель дает политику право переизбраться на пятый срок правления.

Президент Исмаил Омар Гелле получает 167 535 голосов, а независимый кандидат Закария Исмаил Фарах получил 4 408 голосов или 2,59%. Таковы предварительные результаты президентских выборов 9 апреля 2021 года. Мумин Ахмед Чейк, глава МВД Джибути

Напомним, что на выборах главы государства было заявлено только два кандидата. Речь идет о действующем президенте 73-летнем Исмаиле Омар Гелле, а также 56-летнему предпринимателе Закарии Исмаиле Фарахе. Гелле выступал от "Союза за президентское большинство" (UMP). Явка избирателей превысила 77 процентов.

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