Дэйна Уайт рассказал о возможности ухода Френсиса Нганну из UFC

Глава UFC раскрыл договоренность со спортсменом по участию в новом бою.

Дэйна Уайт оценил вероятность ухода Фрэнсиса Нганну из UFC. В интервью для YouTube-канала THE FIGHT with Teddy Atlas специалист отметил, что чемпион промоушена в тяжелом весе проведет еще как минимум один бой под эгидой организации. Это произойдет даже в том случае, если спортсмен не сможет одолеть обладателя титула временного чемпиона Сирила Гана. К такому решению Уайт и Нганна пришли во время делового ужина.

На днях мы встретились с Фрэнсисом за ужином и хорошо поговорили. И он не будет вне контракта, если выиграет этот бой. Я думаю, после этого он проведет у нас еще один бой. Полагаю, у нас с Фрэнсисом получился хороший и конструктивный разговор. Дэйна Уайт, глава UFC

Через три недели Френсису Нганну предстоит защищать свой чемпионский титул. Он сразится с бывшим партнёром по команде Сирилом Ганом. Бой запланирован в рамках турнира UFC 270. Мероприятие состоится 22 января.

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Фото и видео: YouTube / THE FIGHT with Teddy Atlas