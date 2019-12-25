Врио главы Хабаровского края рассказал о необходимости подключения к работе волонтером.

Михаил Дегтярев призвал жителей региона самим возить врачей к больным COVID-19. Об этом временно исполняющий обязанности главы региона рассказал на заседании краевого правительства. Во встрече принимал участие и.о. заместителя председателя правительства по социальным вопросам Евгений Никонов. Дегтярев призвал население активнее включаться в волонтерскую работу по обеспечению медиков транспортом, а также доставке им горячего питания.

Транспортом обеспечен только каждый третий из врачей, которые посещают пациентов на дому. Также мы просим добровольцев подключиться к доставке кофе и горячего питания медицинским работникам Евгений Никонов, чиновник по соцвопросам региона

В местном Минздраве заметили, что хабаровские добровольцы задействованы в раздаче бесплатных лекарств для амбулаторных больных с COVID-19. Большой объем работы выполняют волонтеры-медики. Они работают в поликлиниках и больницах края. Соцработники помогают пожилым людям и инвалидам доставлять товары первой необходимости и продукты на дом.

В Хабаровском крае отменят конкурс на охрану Дегтярева за 33 млн рублей.

Фото: Piter.tv