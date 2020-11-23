В Хабаровском крае отменят конкурс на охрану Дегтярева за 33 млн рублей

Он отметил, что за время руководства регионом он пожал 40 тысяч рук и много встречался с людьми.

В Хабаровском крае отменят конкурс на охрану временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Дегтярева за 33 миллиона рублей. Он написал об этом в своём телеграм-канале.

По словам врио, конкурс предполагал оплату годовой работы семерых охранников. Дегтярёв подчеркнул, что о решении провести конкурс стало известно, когда он был в командировке в Москве, а потом отправился в поездку по БАМу.

Семь охранников, по-вашему меня должны охранять - это нормально, нет? Михаил Дегтярёв, врио губернатора Хабаровского края

Он отметил, что за время руководства регионом он пожал 40 тысяч рук и много встречался с людьми.

Ранее Дегтярев заявил, что никто не "украдет" Новый год у жителей Хабаровского края.