Он также предложил работодателям отпускать в этот день мужчин после обеда домой.

Михаил Дегтярев предложил сделать 31 декабря выходным днем только для женщин. Об этом врио главы Хабаровского края сообщил журналистам в рамках прямой линии. Чиновник также внес инициативу отпустить мужчин в этот день с работы после обеденного перерыва.

Если я подпишу постановление о выходном дне, то оно будет касаться только чиновников правительства. Но будет ли это справедливым? Я не уверен. Когда человек будет идти на предприятие работать 31-го, а мои коллеги из правительства, из бюджетной сферы будут идти покупать елку Михаил Дегтярев, врио главы Хабаровского края

Чиновник отметил, что не следует подписывать постановления, которые не будут работать. Он отметил, что дать возможность женщинам не работать 31 декабря, а мужчин отпустить раньше - будет более честным решением. Он добавил, что не видит необходимости пиариться за счет объявления последнего дня в 2020 году нерабочим.

Дегтярев просит проверить закупку томографа в Хабаровске по сомнительной цене.

Фото: Piter.tv