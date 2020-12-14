Проверяющие органы региона нарушений законодательства о госзакупках не выявили.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев просит проверить закупку томографа в Хабаровске по сомнительной цене. Он просит подключиться следователей к проверке покупки аппарата, который предназначается для строящегося туберкулёзного центра. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале политика.

Материалы по еще одной сомнительной закупке направим в ближайшее время в СУ СК РФ. Михаил Дегтярёв, врио главы Хабаровского края

Он отметил, что проверяющие органы региона нарушений законодательства о госзакупках не выявили. Однако по сравнению с закупками томографов в других регионах наблюдается завышение цены. Контракт был заключён на 34 миллиона рублей.

Ранее в хабаровской школе ученик и уборщица устроили потасовку.

Видео: Telegram/ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА