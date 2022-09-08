Губернатор Хабаровского края объяснил, почему не может участвовать в СВО.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев посетовал, что не может поехать добровольцем на Украину, но хотел бы принять участие в специальной военной операции РФ. Соответствующее заявление российский чиновник сделал во время интервью журналистам "РИА Новостей" на полях Восточного экономического форума. Глава региона пояснил, что не может бросить доверенный ему пост. Он напомнил, что в Хабаровском крае формируются два именных контрактных батальона, которые будут участвовать в СВО. Сейчас семьям этих бойцов оказывается максимальная поддержка.

Мы ими гордимся, благодарим. Молодцы ребята. Я бы сам поехал с удовольствием. Но нельзя - у меня бронь из-за губернаторства. Я же командир штаба территориальной обороны, это по должности все губернаторы. Я бросать пост не могу. Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края

Дегтярев: судостроительные заводы края нуждаются в техническом перевооружении.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости