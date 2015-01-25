Дегтярев: судостроительные заводы края нуждаются в техническом перевооружении

Глава Хабаровского края рассказал о нехватке финансирования.

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что судостроительные заводы края нуждаются в техническом перевооружении. Соответствующей информацией чиновник поделился в сессии "Будущее отраслей: что купить, а что произвести? Судостроение". Чиновник пояснил о том, что говорит о Хабаровском и Амурском предприятиях. Для реализации задач региональным властям требуется финансирование, так как сейчас денежных средств "катастрофически не хватает".

Самолетостроение и авиазаводы нашего края в Комсомольске-на-Амуре серьезно перевооружались в свое время по линии Минпромторга и Минобороны, результат мы видим. Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края

Губернатор подчеркнул, что регион пытается включиться в государственную программу развития ОПК в части перевооружения. Одному из предприятий нужен новый батопорт, а на обоих объектах - оборудование.

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Фото и видео: Восточный эконоический форум