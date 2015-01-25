Костин видит предпосылки для снижения ключевой ставки до 7%

Глава ВТБ дал прогноз на итоги нового заседания совета директоров ЦБ.

Генеральный директор ВТБ Андрей Костин видит предпосылки для снижения Центробанком РФ ключевой ставки до 7%. Соответствующее заявление бизнесмен сделал в ходе выступления на сессии "Финансовый сектор России: первые итоги трансформации", проводимого в рамках Восточного экономического форума.

Мы, кстати, считаем, что есть предпосылки для снижения ключевой ставки, даже в ближайшее время до 7,5% и ,может быть, дальше - до 7%. Андрей Костин, глава ВТБ

Напомним,что в настоящее время ключевая ставка Банка России составляет 8%. Следующее заседение совета директоров ЦБ запланировано на 16 сентября.

Костин признал, что банковский сектор России в этом году будет убыточным.

Фото и видео: Восточный экономический форум

