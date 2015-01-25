Глава ВТБ дал прогноз о будущем банковского направления в экономике.

Генеральный директор ВТБ Андрей Костин признал, что банковский сектор России в этом году будет убыточным. Соответствующее заявление предприниматель сделал в рамках сессии "Финансовый сектор России: первые итоги трансформации", проводимой на Восточном экономическом форуме. Эксперт пояснил, что на прибыль направление может выйти уже в 2023 году.

Я думаю, что банковский сектор в этом году точно будет в убытке. Но в следующем году, мы считаем, что он будет прибыльным. Не думаю, что он будет таким прибыльным, как в 2021 году, но мы считаем, что в половину прибыли можно выйти. Андрей Костин, глава ВТБ

Первый заместитель председателя Центробанка Дмитрий Тулин говорил о том, что убытки российского банковского сектора по результатом первого полугодия 2022 года составили 1,5 триллиона рублей. В прошлом году аналогичный показатель показывал рекордную чистую прибыль в 2,4 триллионов рублей.

Костин заявил, что адаптация финансового сектора РФ к новым условиям продлится не один год.

Фото и видео: Восточный экономический форум