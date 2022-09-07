Костин заявил, что адаптация финансового сектора РФ к новым условиям продлится не один год

Глава ВТб рассказал о трансформации экономики РФ и уходе от западной модели.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что адаптация финансового сектора страны к новым условиям продлится не один год. Соответствующее заявление чиновник сделал на сессии Восточного экономического форума. По мнению эксперта, экономической системе России удалось избежать массовых дефолтов и адаптировать банковский сектор к новым санкционным условиям, хотя эти процессы будут длиться еще какое-то время. При этом банковский рынок стабильно функционирует.

Сами по себе изменения настолько масштабные и настолько глубокие, что адаптация финансового и банковского сектора будет идти не один год и требует очень серьезной перестройки всех финансовых и экономических отношений. Андрей Костин, глава ВТБ

Эксперт заметил, что ВТБ с июля начал получать прибыль. Однако по результатам 2022 года года ожидается убыток из-за существенных потерь в первом полугодии.

"Газпромбанк" начал оформлять "Единую карту петербуржца".

Фото и видео: Восточный экономический форум