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Глава ЕЦБ заявила, что объем избыточных сбережений снижается по всему миру

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Кристин Лагард оценила драйверы развития экономики.

Объем "избыточных" сбережений снижается по всему миру, особенно в развитых экономических системах. В настоящее время показатель опустился практически до нуля, хотя раньше находился на уровне в 10 процентов. Соответствующими данными поделилась  руководительница Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Иностранка вступила на Всемирном экономическом форуме, проводимом в швейцарском городе Давос.

Объем сбережений был в избытке. Пришли практически к нулю. Если мы примем во внимание эти два фактора, ситуацию на рынке труда и снижение сбережений, становится очевидным, что потребление больше не является таким сильным драйвером.

Кристин Лагард, глава ЕЦБ

Эксперт указала коллегам на позитивные тенденции в мировой торговле после замедления в предшествующие два года. В октябре 2023 года цифра впервые за многие месяцы пошла вверх. Дополнительно позитив фиусируется в снижении уровня инфляции на геополитической арене. Однако в эти условия не попадает зона евро.

Глава Deutsche Bank выступил за создание европейского союза рынков капитала.

Фото и видео: YouTube / World Economic Forum

Теги: вэф, давос, европейский центральный банк, ецб, инфляция, кристин лагард, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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