Дегтярев назвал причину дефицита бензина в Хабаровском крае

Врио главы региона направил телеграмму с просьбой разобраться в ситуации Александру Новаку.

Временно исполняющий обязанности губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал причину дефицита бензина в регионе. По словам чиновника, проблема возникла из-за ошибки в планировании объектов поставок топлива всеми участниками рынка. Такую информацию он привел в собственном Telegram-канале.

Возник дефицит – Ванино, Советская Гавань, Ульчский район. Виной тому - ошибки в планировании объемов поставок всеми участниками рынка и неготовность в должном объеме обеспечивать спрос Михаил Дегтярев, врио главы Хабаровского края

Чиновник рассказал, что он отправил на имя заместителя главы правительства Александра Новака телеграмму с просьбой принять меры, направленные на фиксацию объемов реализации автомобильных бензинов через биржу с учетом потребности регионов Дальнего Востока. Также Дегтярев указал на необходимость выработки нормативно-правового акта о субсидировании затрат, связанных с транспортировкой нефтепродуктов.

Дегтярев просит проверить закупку томографа в Хабаровске по сомнительной цене.

Видео: Instagram / degtyarev_info