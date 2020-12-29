Дефицит российского бюджета в 2020 году составил 3,8% ВВП

Антон Силуанов привел статистику по доходам и расходам федерального бюджета за прошлый год.

Дефицит российского бюджета в 2020 году составил 3,8 процента от ВВП. Об этом журналистам рассказал Антон Силуанов. Чиновник отметил, что реальность оказалась лучше прогнозов экспертов.

Федеральный бюджет по итогам 2020 года исполнен с дефицитом 4,1 триллиона рублей (3,8% ВВП). Фактическое исполнение оказалось лучше ожидаемого. Такой результат достигнут в первую очередь благодаря более динамичному поступлению ненефтегазовых доходов Антон Силуанов, глава Минфина РФ

В ведомстве объяснили, что в декабре 2020 года дефицит бюджет составил 1,699 триллиона рублей. При этом в бюджет страны поступило 18,723 триллиона рублей в виде доходов. Это составляет 90,9% к общему доходу федерального бюджета.

Доходы от нефтегазовой отрасли составили 5,235 триллиона рублей, а остальные - 13,487 триллиона рублей.Расходы бюджеты исполнены в размере 22,824 триллиона рублей (116,1% к ранее утвержденному годовому объему).

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Фото: Piter.tv