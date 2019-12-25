Эксперты рассказали, с чем связана проблема поставок новых машин в Россию.

Дефицит новых автомобилей в России может сохраниться до весны 2021 года, Об этом журналистам ТАСС рассказал директор по маркетингу "Рольфа" Виталий Шония. Эксперт отметил, что нехватка новых машин по стране фиксируется с августа текущего года. Ситуация распространяется не только на премиальные бренды транспорта, но и на массовый сегмент.

В августе мы фиксировали дефицит преимущественно в премиальных брендах, тогда как сейчас есть недостаток и в самых востребованных моделях из массового сегмента. В некоторых марках дефицит чувствуется сильнее, чем в августе Виталий Шония, директор по маркетингу "Рольфа"

В "Автомире" уточнили, что ощутимый дефицит новых автомобилей россияне будут чувствовать минимум до конца декабря. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в мире проблема с поставками транспортных средств продолжится и в первом квартале следующего года.

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Фото: Piter.tv