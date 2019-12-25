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В России новые легковые автомобили в 2021 году могут подорожать на 10%
Сегодня, 10:09
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nastya960

В России новые легковые автомобили в 2021 году могут подорожать на 10%

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Это будет зависеть от курса доллара.

Цены на новые легковые автомобили в России в 2021 году в среднем могут вырасти на 10%. Об этом рассказали специалисты аналитического агентства "Автостат".

Курс доллара оказывает прямое влияние на стоимость машин, и если он продолжит расти, то и цены на автомобили вырастет.

аналитики

За последние шесть лет стоимость нового автомобиля в РФ выросла на 66%. В 2020 году цена прибавила 6,5%.

Также аналитики считают, что в 2021 году продажи упадут на 5-6%, по сравнению с 2021 годом.

Фото: Piter.tv 

Теги: автомобили, цена
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Автомобильные новости,

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