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Defense Express: Россия и НАТО провели репетицию третьей мировой войны
Сегодня, 8:31
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lesjasap

Defense Express: Россия и НАТО провели репетицию третьей мировой войны

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Стороны отрепетировали эпизод из будущего сражения.

Журналисты из Defense Express заявили о том, Россия и НАТО провели репетицию третьей мировой войны. Авторы материала рассказали о проведении военных учений североатлантическим альянсом в рамках Baltops 2020 на Балтийском море. Мероприятия состоялись с 7 по 16 июня. Обозреватели отметили, что масштабные учения повлекли за собой ответную реакцию со стороны РФ.

Фактически НАТО и Кремль сыграли эпизод возможной Третьей мировой войны

авторы Defense Express

Аналитики объяснили, что силы НАТО в рамках учений попытались заблокировать Балтику. В это время Москва "нанесла удар" с территории Калининградской области по стратегическим объектам противника. Авторы  Defense Express считают, что подобные действия можно считать репетицией" глобального конфликта будущего".

Напомним, что в Baltops 2020 участвовали три тысячи военнослужащих и 19 стран-участниц НАТО.
 

Теги: baltops 2020, defense express, нато, репетиция, третья мировая война
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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