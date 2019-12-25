Defense Express: Россия и НАТО провели репетицию третьей мировой войны

Стороны отрепетировали эпизод из будущего сражения.

Журналисты из Defense Express заявили о том, Россия и НАТО провели репетицию третьей мировой войны. Авторы материала рассказали о проведении военных учений североатлантическим альянсом в рамках Baltops 2020 на Балтийском море. Мероприятия состоялись с 7 по 16 июня. Обозреватели отметили, что масштабные учения повлекли за собой ответную реакцию со стороны РФ.

Фактически НАТО и Кремль сыграли эпизод возможной Третьей мировой войны авторы Defense Express

Аналитики объяснили, что силы НАТО в рамках учений попытались заблокировать Балтику. В это время Москва "нанесла удар" с территории Калининградской области по стратегическим объектам противника. Авторы Defense Express считают, что подобные действия можно считать репетицией" глобального конфликта будущего".

Напомним, что в Baltops 2020 участвовали три тысячи военнослужащих и 19 стран-участниц НАТО.

