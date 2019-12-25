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В Балтийском море начались учения НАТО
Сегодня, 12:12
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lesjasap

В Балтийском море начались учения НАТО

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Военнослужащие альянса проверяют готовность к совместным действиям в Балтийском море.

В Балтийском море начались учения НАТО. Об этом сообщили журналисты из ERR. По данным экспертов в акватории Балтийского моря начались международные испытания Baltops сил североатлантического альянса. В мероприятии участвуют представители 19 государств. Учения продлятся с 7 по 16 июня. В общей сложности в них задействовано три тысяч военнослужащих, 29 боевых кораблей и 29 воздушных средств.

Напомним, что в 2020 году запланированы только испытания морской части маневров НАТО. Это сделано ради того, чтобы уменьшить количество личных контактов между военными в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, что учения Baltops проводятся ежегодно с 1972 года.

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" закончил испытания.

Теги: baltops, балтийское море, военные учения, нато
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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