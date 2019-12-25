После этого корабль отправится в морское патрулирование.

Авианосец "Рональд Рейган" отправился на учения к югу от Японии. Об этом сообщили местные журналисты из агентства Киодо. Они рассказали, что американский корабль покинул базу Йокосука в Японии. Экипаж направляется в сторону острова Иото, расположенного в 1200 км к югу от Токио. Учения военных планируются на 12 июня. С этого дня ВМС США начнут проводить квалификационные испытания для летчиков на палубных самолетах с авианосца.

После завершения мероприятий, "Рональд Рейган" отправится в длительное плавание ради морского патрулирования. Обычно корабль отправляется по маршруту в апреле и завершает заданный путь к октябрю. Однако из-за пандемии коронавируса сроки сместились. Плавание в 2020 году пришлось перенести из-за того, что 16 членов экипажа авианосца заразились COVID-19. Военные отменили все заходы в порты. Всем морякам было запрещено сходить на берег.

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